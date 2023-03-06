مناقشة الجديد بأمراض القلب بفعاليات اليوم العلمي بجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات اليوم العلمي لقسم القلب، والتي نظمته كلية الطب البشري بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وقسم القلب بجامعة اسيوط، بحضور كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب.

والدكتور شرف الشاذلي رئيس قسم القلب والباطنة، والدكتور عمرو أحمد يوسف رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور إسلام شوقي رئيس الجمعية المصرية للقلب، وذلك بقاعة نادي المهندسين.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق أن المؤتمر يهدف إلى تقديم الجديد فى علاج أمراض القلب والشرايين، الي جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين نخبه من من المتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن قسم القلب والأوعية الدموية يشهد تطورًا ملحوظًا، وهذا ينعكس أثره على الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن قسم القلب ينظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الطبية، والتى يشارك بها أساتذة القلب والأوعية الدموية بمختلف كليات الطب بالجامعات الدولية والإقليمية والمصرية.

وذلك بهدف تطوير منظومة البحث العلمي، والعمل على تبادل المعارف بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات، وتدريب جيل جديد من شباب الأطباء.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور شرف الشاذلي انه خلال اليوم العلمي تم مناقشة كل ما هو جديد في الأبحاث الطبية الخاصة بأمراض القلب، خاصة في ظل زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب لدي الشباب، ما يضعنا أمام تحدى بالإهتمام بالبحث للتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في أمراض القلب وجراحته.

وأضاف ان اليوم تناول كيفية التطبيق العملي لأحدث التوصيات العلمية في مجال أمراض وعلاج القلب، والعمل على اختيار المناسب منها في مصر، وتطوير التعليم الطبي المستمر لأطباء القلب في محافظات مصر.

وأضاف شرف انه خلال فعاليات اليوم العلمي تم تكريم رواد تخصص أمراض القلب في الصعيد، وممثلي أقسام القلب في محافظتي سوهاج وأسيوط، حيث تم تكريم كلاً من الدكتور يحيى كشك و الدكتورة سلوى رشدي، والدكتور على قاسم أساتذة أمراض القلب والباطنة.

ومن الجدير بالذكر انه حضر اليوم العلمي لفيف من استشاري وأخصائي القلب بالتأمين الصحي ومركز القلب والجهاز الهضمي والمستشفى التعليمي، المستشفى العام ، مستشفيات مراكز جرجا والبلينا وطهطا والمراغة ودار السلام ومستشفى طما، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.