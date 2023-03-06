عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مناقشة الجديد بأمراض القلب بفعاليات اليوم العلمي بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات اليوم العلمي لقسم القلب، والتي نظمته كلية الطب البشري بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وقسم القلب بجامعة اسيوط، بحضور كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب.

والدكتور شرف الشاذلي رئيس قسم القلب والباطنة، والدكتور عمرو أحمد يوسف رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور إسلام شوقي رئيس الجمعية المصرية للقلب، وذلك بقاعة نادي المهندسين.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق أن المؤتمر يهدف إلى تقديم الجديد فى علاج أمراض القلب والشرايين، الي جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين نخبه من من المتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن قسم القلب والأوعية الدموية يشهد تطورًا ملحوظًا، وهذا ينعكس أثره على الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن قسم القلب ينظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الطبية، والتى يشارك بها أساتذة القلب والأوعية الدموية بمختلف كليات الطب بالجامعات الدولية والإقليمية والمصرية.

وذلك بهدف تطوير منظومة البحث العلمي، والعمل على تبادل المعارف بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات، وتدريب جيل جديد من شباب الأطباء.

خلافات زوجية.. سيدة تُلقي نفسها من شرفة شقتها في سوهاج

شاب ينهي حياته شنقًا في سوهاج بسبب خلافات أسرية

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور شرف الشاذلي انه خلال اليوم العلمي تم مناقشة كل ما هو جديد في الأبحاث الطبية الخاصة بأمراض القلب، خاصة في ظل زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب لدي الشباب، ما يضعنا أمام تحدى بالإهتمام بالبحث للتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في أمراض القلب وجراحته.

وأضاف ان اليوم تناول كيفية التطبيق العملي لأحدث التوصيات العلمية في مجال أمراض وعلاج القلب، والعمل على اختيار المناسب منها في مصر، وتطوير التعليم الطبي المستمر لأطباء القلب في محافظات مصر.

وأضاف شرف انه خلال فعاليات اليوم العلمي تم تكريم رواد تخصص أمراض القلب في الصعيد، وممثلي أقسام القلب في محافظتي سوهاج وأسيوط، حيث تم تكريم كلاً من الدكتور يحيى كشك و الدكتورة سلوى رشدي، والدكتور على قاسم أساتذة أمراض القلب والباطنة.

ومن الجدير بالذكر انه حضر اليوم العلمي لفيف من استشاري وأخصائي القلب بالتأمين الصحي ومركز القلب والجهاز الهضمي والمستشفى التعليمي، المستشفى العام ، مستشفيات مراكز جرجا والبلينا وطهطا والمراغة ودار السلام ومستشفى طما، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج قسم القلب كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

"الأعلى للإعلام" يحيل مذيع رياضي ومديري صفحتين للتواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تحصد 11ميدالية خلال مشاركتها في اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الهمم بالإسكندرية

ترشيحاتنا

تفوق مصري.. مصطفى عسل ونوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

هل حقنة الفيتامينات في العضل تبطل الصيام .. الإفتاء تحسم الجدل

تحركات جديدة بأسعار الذهب والدولار وعيار 21 يشهد مفاجأة اليوم .. فيديو

الكرملين يعلق على الأنباء المتداولة بشأن زيارة الأسد لـ روسيا

إيران تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتسببين في تسميم الطالبات

صانع التاريخ.. 3 مشاهد أثارت إعجاب العالم في احتفال صلاح بلقب هداف ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور اللواء محمد ربيع.. تنظيم زيارة لأبطال قادرون باختلاف بالجيش الثانى الميدانى

بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان

هذا المُخرج كرّهني في التمثيل | الكلمة دي متطلعش مني .. تيسير فهمي تكشف الخفيّ لجمهورها|خاص

أخرهم 6 عمال مغتربين من أجل لقمة العيش.. من يوقف القاتل الصامت عن حصد الأرواح؟ تفاصيل مثيرة

فيديو

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ