فتحتها على البحري.. الصين تسمح بإنجاب أطفال بدون زواج لهذا السبب| فيديوجراف

الصين .. ترى الحكومة الصينية، أن مسألة انخفاض عدد سكانها الذي حدث خلال الأعوام المقبلة، خطر على الأمن القومي، خصوصا مع احتمالية نزولها من عرش أكبر دول العالم من حيث السكان والمتوقع حدوثه مع نهاية 2023.

واتخذت الحكومة العديد من القرارات الكبيرة لمحاربة شيخوخة السكان السريعة في الصين، وذلك مع نهاية سياسة الطفل الواحد، وبدأت العديد من المقاطعات الصينية في تطبيق إجراءات غير معتادة لخروج من تلك الأزمة.

ولمتابعة المزيد حول اتخاذ الصين قرارات لمحاربة الشيخوخة والسماح بإنجاب طفلين، تابع الفيديو جراف التالي: