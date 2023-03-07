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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فتحتها على البحري.. الصين تسمح بإنجاب أطفال بدون زواج لهذا السبب| فيديوجراف

الصين
الصين

الصين ..  ترى الحكومة الصينية، أن مسألة انخفاض عدد سكانها الذي حدث خلال الأعوام المقبلة، خطر على الأمن القومي، خصوصا مع احتمالية نزولها من عرش أكبر دول العالم من حيث السكان والمتوقع حدوثه مع نهاية 2023.

إنجاب بدون زواج .. قرارات في الصين لمحاربة شيخوخة السكان

واتخذت الحكومة العديد من القرارات الكبيرة لمحاربة شيخوخة السكان السريعة في الصين، وذلك مع نهاية سياسة الطفل الواحد، وبدأت العديد من المقاطعات الصينية في تطبيق إجراءات غير معتادة لخروج من تلك الأزمة.

 

ولمتابعة المزيد حول اتخاذ الصين قرارات لمحاربة الشيخوخة والسماح بإنجاب طفلين، تابع الفيديو جراف التالي:

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