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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سنويا |مساهمة نقدية من الطلاب والموظفين لصالح هذه الفئة.. تفاصيل

صدى البلد

تحتفل الدولة المصرية في 9 مارس بيوم الشهيد وذلك تخليدا لذكرى الشهداء الذين أفدوا الوطن بحياتهم في سبيل حمايته والحفاظ علي مواطنيه وأراضيه، دون تردد في بذل الجهود اللازمة لذلك، ايضا ايمانا بدور الشهيد في توفير الأمن والسلام للشعب.

لذا تقدم الدولة كل ما بوسعها لدعم أسر الشهداء، كنوع من التقدير ورد الجميل علي ما قدمه أبناء هذه الأسر من تضحية وإخلاص للوطن، حيث تضمن قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، العديد من المزايا والإجراءات الداعمة لهذه الفئة.

 

مساهمة تضامنية لصالح أسر الشهداء 

 

ووفقا للقانون، فإنه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:

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- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل.

 وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة، على أن تتولى وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق.

- يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.

الشهداء أسر الشهداء يوم الشهيد مزايا الشباب العمالة غير المنتظمة

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