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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: منزلة الشهداء عند ربهم موضوع الجمعة الثالثة من شعبان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شعبان 2023، تحت عنوان: “منزلة الشهداء عند ربهم”، داعية الله العلي العظيم أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يخلف أهلهم وذويهم فيهم خيرا، وأن يلهمهم الصبر.

خطبة الجمعة الثالثة من شعبان 2023

ووجهت الأوقاف في بيان، "تحية لكل وطني شجاع ضحي بنفسه في سبيل وطنه، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة يوم الشهيد، تحية لشهدائها الأبطال، وتحية لشرطتنا الوطنية وشهدائها الأبطال، تحية لكل من ضحي  في سبيل هذا الوطن العزيز مصرنا العزيزة، وكل من لازال يضحي بجهد أو عرق أو فكر أو كلمة طيبة صادقة في سبيل وطنه.

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من قنا: اطلبوا الحوائج بعزة نفس فقضاؤها بيد الرزاق.. وهذه مفاتيح إجابة الدعاء العامة والخاصة

وزير الأوقاف: أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد..و6 آلاف للاعتكاف في رمضان

الاستعدادات الكاملة لشهر رمضان

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن هناك بفضل الله (عز وجل) طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد وزير الأوقاف أنه في مجال عمارة المساجد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في هذه الفترة سواء بناءً أو إحلالًا وتجديدًا، أو صيانة وتطويرًا أكثر من 10600 مسجد، ففي هذه الجمعة نفتتح 30 مسجدًا منها 6 مساجد فقط في محافظة قنا، إضافة إلى عودة الأمور إلى أفضل أوضاعها بالنسبة للعمل في المساجد، مؤملًا أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، بالإضافة إلى النشاطات غير المسبوقة من دروس ولقاءات ومقارئ وبرنامج صيفي للطفل.

وأشار إلى أن الأوقاف تقوم بتكثيف جهودها في عملية الصيانة وكذلك فرش أكبر قدر ممكن من المساجد، يتبع ذلك حملة نظافة مكثفة للمسجد وملحقاته، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنظافة المساجد داخليًّا وخارجيًّا، لأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.

كما أكد أن المساجد مفتوحة لجميع الشعائر طوال الشهر الفضيل، لصلاة التراويح والتهجد، فهناك أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد، وأكثر من 6 آلاف مسجد للاعتكاف، وتم التنسيق مع مجمع البحوث الاسلامية لإطلاق دروس رمضان بألف مسجد بعمل مشترك بين الأئمة والوعاظ ألف إمام مع ألف واعظ بحيث يقام درسين في الأسبوع طوال الشهر الفضيل محققين بذلك 8 آلاف درس مشترك بين أئمة الأوقاف وزملائهم بالأزهر الشريف.

مع التأكيد على تكثيف الدروس اليومية في صلاة العصر والتوعية والتثقيف والندوات، مشيرًا إلى أن ملتقى الفكر الإسلامي يقام هذا العام لأول مرة في محافظة قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي عقب صلاة التراويح يوميًّا، ولأول مرة أيضًا يقام ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات.

الأوقاف وزارة الأوقاف الجمعة الثالثة من شعبان منزلة الشهداء عند ربهم شهر رمضان وزير الاوقاف

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