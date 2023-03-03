وزير الأوقاف: أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد..و6 آلاف للاعتكاف في رمضان

التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف الداودي محافظ قنا بقيادات الدعوة بديوان عام المحافظة اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمقدم محمد داعية مدير مكتب المحافظ.

استعدادات شهر رمضان

كذلك الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والشيخ السيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد محافظة قنا، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء ثمن محافظ قنا ما تقوم به وزارة الأوقاف من دور بارز في التوعية الدينية الصحيحة والسليمة، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على اهتمامه الدائم بالمساجد، حيث يتم اليوم افتتاح 6 مساجد دفعة واحدة بمحافظة قنا وهذا رقم كبير في سجل الافتتاحات بالمحافظة، معربًا عن شكره للتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة قنا على كافة المستويات.

وفي كلمته رحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور متمنيًا للجميع التوفيق، مهنئًا الجميع بالعيد القومي للمحافظة، موضحًا أن من يمن الطالع أن يأتي هذا اللقاء وسط مناسبات سارة، منها استقبال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن هناك بفضل الله (عز وجل) طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد وزير الأوقاف أنه في مجال عمارة المساجد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في هذه الفترة سواء بناءً أو إحلالًا وتجديدًا، أو صيانة وتطويرًا أكثر من 10600 مسجد، ففي هذه الجمعة نفتتح 30 مسجدًا منها 6 مساجد فقط في محافظة قنا، إضافة إلى عودة الأمور إلى أفضل أوضاعها بالنسبة للعمل في المساجد، مؤملًا أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، بالإضافة إلى النشاطات غير المسبوقة من دروس ولقاءات ومقارئ وبرنامج صيفي للطفل، مشيرًا إلى أن الأوقاف تقوم بتكثيف جهودها في عملية الصيانة وكذلك فرش أكبر قدر ممكن من المساجد، يتبع ذلك حملة نظافة مكثفة للمسجد وملحقاته، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنظافة المساجد داخليًّا وخارجيًّا، لأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.

كما أكد أن المساجد مفتوحة لجميع الشعائر طوال الشهر الفضيل، لصلاة التراويح والتهجد، فهناك أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد، وأكثر من 6 آلاف مسجد للاعتكاف، وتم التنسيق مع مجمع البحوث الاسلامية لإطلاق دروس رمضان بألف مسجد بعمل مشترك بين الأئمة والوعاظ ألف إمام مع ألف واعظ بحيث يقام درسين في الأسبوع طوال الشهر الفضيل محققين بذلك 8 آلاف درس مشترك بين أئمة الأوقاف وزملائهم بالأزهر الشريف.

مع التأكيد على تكثيف الدروس اليومية في صلاة العصر والتوعية والتثقيف والندوات، مشيرًا إلى أن ملتقى الفكر الإسلامي يقام هذا العام لأول مرة في محافظة قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي عقب صلاة التراويح يوميًّا، ولأول مرة أيضًا يقام ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات.

وعلى هامش اللقاء أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية لللواء أ.ح/ أشرف الداودي محافظ قنا.