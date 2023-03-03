عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد..و6 آلاف للاعتكاف في رمضان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف الداودي محافظ قنا بقيادات الدعوة بديوان عام المحافظة اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمقدم محمد داعية مدير مكتب المحافظ.

استعدادات شهر رمضان 

كذلك الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والشيخ السيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد محافظة قنا، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء ثمن محافظ قنا ما تقوم به وزارة الأوقاف من دور بارز في التوعية الدينية الصحيحة والسليمة، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على اهتمامه الدائم بالمساجد، حيث يتم اليوم افتتاح 6 مساجد دفعة واحدة بمحافظة قنا وهذا رقم كبير في سجل الافتتاحات بالمحافظة، معربًا عن شكره للتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة قنا على كافة المستويات.

وفي كلمته رحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور متمنيًا للجميع التوفيق، مهنئًا الجميع بالعيد القومي للمحافظة، موضحًا أن من يمن الطالع أن يأتي هذا اللقاء وسط مناسبات سارة، منها استقبال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن هناك بفضل الله (عز وجل) طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد وزير الأوقاف أنه في مجال عمارة المساجد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في هذه الفترة سواء بناءً أو إحلالًا وتجديدًا، أو صيانة وتطويرًا أكثر من 10600 مسجد، ففي هذه الجمعة نفتتح 30 مسجدًا منها 6 مساجد فقط في محافظة قنا، إضافة إلى عودة الأمور إلى أفضل أوضاعها بالنسبة للعمل في المساجد، مؤملًا أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، بالإضافة إلى النشاطات غير المسبوقة من دروس ولقاءات ومقارئ وبرنامج صيفي للطفل، مشيرًا إلى أن الأوقاف تقوم بتكثيف جهودها في عملية الصيانة وكذلك فرش أكبر قدر ممكن من المساجد، يتبع ذلك حملة نظافة مكثفة للمسجد وملحقاته، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنظافة المساجد داخليًّا وخارجيًّا، لأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.

كما أكد أن المساجد مفتوحة لجميع الشعائر طوال الشهر الفضيل، لصلاة التراويح والتهجد، فهناك أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد، وأكثر من 6 آلاف مسجد للاعتكاف، وتم التنسيق مع مجمع البحوث الاسلامية لإطلاق دروس رمضان بألف مسجد بعمل مشترك بين الأئمة والوعاظ ألف إمام مع ألف واعظ بحيث يقام درسين في الأسبوع طوال الشهر الفضيل محققين بذلك 8 آلاف درس مشترك بين أئمة الأوقاف وزملائهم بالأزهر الشريف.

مع التأكيد على تكثيف الدروس اليومية في صلاة العصر والتوعية والتثقيف والندوات، مشيرًا إلى أن ملتقى الفكر الإسلامي يقام هذا العام لأول مرة في محافظة قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي عقب صلاة التراويح يوميًّا، ولأول مرة أيضًا يقام ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات.

وعلى هامش اللقاء أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية لللواء أ.ح/ أشرف الداودي محافظ قنا.

الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الاوقاف مديرية أوقاف قنا هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة ..لاعب بالزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

بركات شهر رمضان .. هبوط في أسعار البيض الآن والكرتونة تنخفض 35 جنيهًا

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

فرج عامر: عقوبات كاف للهلال السوداني مؤكدة بعد شكوى الأهلي والمريخ

موضوعات متعلقة

قراءة سورة يس لقضاء الحوائج في صباح الجمعة.. ثوابها عظيم

4 كلمات يحبها الله ورسوله لا ترد في الجمعة الثانية من شعبان

مواقيت الصلاة لـ يوم الجمعة الثانية من شعبان 2023.. وعاؤها المستجاب

وزير الأوقاف: خدمة بيوت الله شرف.. ونعمل على تهيئتها لشهر رمضان

"الاستجابة لله ورسوله" عنوان الجمعة الثانية من شعبان غدا

فتاوى الصيام| هل النية شرط لصحته في رمضان؟ وهذه هي محظوراته.. وحكم صوم الحامل إذا ظنت بنفسها الاستطاعة

سورة النساء.. كأنك تسمعها لأول مرة بصوت الشيخ أحمد أبو الوفا الصعيدي

النعماني قارئا وجمعة خطيبا.. مسجد القنائي يستقبل شعائر الجمعة الثانية من شعبان غدا

ترشيحاتنا

وعد رسمي من رئيس تركيا لـ متضرري الزلزال

لبنان.. نداء عاجل من المتقاعدين العسكريين لرئيس حكومة تصريف الأعمال

خطيب الأزهر: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبيل المسلمين لتجاوز المحن والأزمات

4 صدمات تضرب صفوف الترجي قبل موقعة الزمالك.. تفاصيل

لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بعد تخفيضها 70%

أم أحفادي.. والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة أمريكية تخاطر بحياتها لإنقاذ والدها.. ماذا فعلت؟

علامات تدل على تعرض عضلات القلب للخطر.. الحق نفسك

نشرة المرأة| ممارسة هذا التمرين تعالج 7 مشاكل صحية.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب لك متاعب.. تعرف عليها

خطوة بسيطة أفعلها عند تناول الطعام لتشعر بالشبع أسرع

فيديو

باقي 4 أيام .. كيفية التقديم في حج القرعة والأوراق المطلوبة.. فيديو

خطف أطفال وتعدى.. ماذا فعل طليق آيتن عامر معها داخل الكمبوند؟.. فيديو

عودة أجواء الشتاء| رجوع الطقس البارد في هذا الموعد وتحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع أسعار الذهب عالميا ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ