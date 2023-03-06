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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: تطبيق اقتراح "أهلا رمضان" أونلاين صعب .. والوقت لن يسعفنا

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن فكرة إطلاق تطبيق "أهلا رمضان" وبيع المنتجات أونلاين لن يسعفها الوقت، موضحا أن الوقت على بداية شهر رمضان ضيق، كما أن هناك الكثير من المتاجر لمعرض "أهلا رمضان".

أوضح "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طرح ابلكيشن لـ"أهلا رمضان" فكرة متمزة وتطبيقها في هذا التوقيت صعب جدًا، معقبًا: "لا أعرف مدى قدرتنا على تطبيقها في هذا التوقيت من عدمه"، منوهًا بأنه في القطاع الخاص ممكن صناعة ابلكيشن في أيام بسطية، إلا أن الجانب الحكومي ونظرًا لكثرة الضغط عليه سيكون صعب تطبيقه في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن توفير العمالة والتوصيل ليس عائق أمامنا في تطبيق "أهلا رمضان" أونلاين، وهناك كثير من شركات الشحن من الممكن التعاقد عليها، منوهًا بأن هذا التطبيق سيسهل ويوفر تطبيق المواطنين.

توفير العمالة القاهرة والناس شهر رمضان الدكتور إبراهيم العشماوي اهلا رمضان

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