بدء القوافل التعليمية للثانوية العامة والإعدادية بالوادي الجديد الأربعاء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن الانتهاء من الاستعدادات لبدء نشاط القوافل التعليمية للمراجعة النهائية، لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، بقسميها الأدبى والعلمى، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، وبالتعاون مع وزارة التربيه والتعليم، والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية، ووحده تصدوا معنا.

وقال بهاء شوقي مدير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، أن القوافل التعليمية ينفذها نخبه من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة ابتداءا من 8 حتى 10 مارس الجاري، حيث جرى تجهيز بقطاع الخارجه وهى ( قاعه على حريف ، قاعات بديوان عام مديرية التربية والتعليم ، ومدرسه نجيب محفوظ، مدرسه الثانويه الفنيه بنات ) فى مدينة الخارجة لبدء المراجعات.

وأضاف شوقي أنه تم تجهيز مراكز الشباب ، والادارات الفرعية المختلفة لتنفيذ البث عبر الكونفرانس، حيث يتم بدء فاعليات القوافل التعليمية من يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحا، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهه ظاهره الدروس الخصوصية، مؤكداً على أن صاحب فكرة القوافل التعليمية ومؤسسها الدكتور سيد مصطفى.