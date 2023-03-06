تعليم الوادي الجديد تحصد مركزين بمسابقة الأبحاث في تاريخ الفن

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، عن إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة فى حصاد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالعديد من المسابقات الوزارية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن قطاع التعليم حصد المركزين الخامس والسادس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني والتي جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الفنية.

وفاز الطالب فارس أحمد عثمان من مدرسة التربية الفكرية بالخارجة بالمركز الخامس "التربية الخاصة"، والطالب معاذ ايمن عمر من مدرسة باريس الإبتدائية بالمركز السادس (المرحلة الابتدائية).

وهنأ وكيل التعليم بالمحافظة إدارتي الخارجة وباريس التعليميتين والطالبين الفائزين بالمسابقة، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيد من التقدم والازدهار.