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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات المكسيك: البحث جار عن الأمريكيين المختطفين في بلدة حدودية

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية

ذكرت السلطات المكسيكية والأمريكية يوم الإثنين إنها تعمل على تحديد مكان أربعة أمريكيين أطلق مسلحون النار عليهم في شمال المكسيك ثم اختطفوا بعد وقت قصير من عبورهم الحدود.

قالت السفارة الأمريكية في المكسيك إن الأمريكيين الأربعة المجهولين كانوا في حافلة صغيرة بيضاء تحمل لوحات تسجيل ولاية كارولينا الشمالية عندما دخلوا ماتاموروس ، تاماوليباس ، يوم الجمعة ، وطلبوا مساعدة الجمهور في التعرف على الخاطفين.

وأضافت السفارة إن المسلحين أطلقوا النار على الركاب بعد فترة وجيزة من عبور مركبتهم إلى المكسيك ثم اقتادوهم إلى مركبة أخرى قبل الفرار من مكان الحادث.

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نصحت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين بعدم السفر إلى تاماوليباس ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التهديد بالاختطاف. تقع مدينة ماتاموروس على الحدود من براونزفيل ، تكساس.

وذكرت السفارة إن المسلحين أطلقوا النار على الركاب بعد فترة وجيزة من عبور مركبتهم إلى المكسيك ثم اقتادوهم إلى مركبة أخرى قبل الفرار من مكان الحادث.

وقال مسؤول مكسيكي لرويترز إن ثلاثة رجال وامرأة خطفوا.

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