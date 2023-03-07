برلماني: شهداء مصر قدموا دماءهم من أجل أن تحيا مصر

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام، يأتي بمثابة يوم للفخر والاعتزاز بشهداء وطننا الغالي مصر.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن شهداء مصر قدموا دمائهم وأرواحهم من أجل أن تحيا مصر، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تقديرًا من جانب الرئيس السيسي لتضحيات الشهداء وأسرهم الذين لم يتفانوا في تقديم الغالي والنفيس من أرواحهم حتى تبقى مصر قوية عزيزة.

وتقدم النائب محمد الجبلاوي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلي القوات المسلحة المصرية، والشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من شهر مارس ، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام 1969م.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه لولا تضحيات شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ماكنا نجحنا في تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن وكذلك القضاء على الإرهاب، موجها التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن .