كارثة مقلقة بالصين.. ظهور خطر جديد يهدد سكان بكين

قال مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الصينية، إن كثافة الضباب الدخاني فوق بكين وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى خطير على الصحة.

وأوضح المكتب: “تجاوز متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة PM 2.5 بمنطقة الضواحي في تونجتشو 324 ميكروجرامًا لكل متر مكعب من الهواء. هذا أعلى بتسع مرات من معايير السلامة الصينية”.

وأضاف: “يزيد تركيز الجسيمات الأكبر على مقياس PM 10 في الغلاف الجوي لبكين عن 500 ميكروجرام لكل متر مكعب”.

أسباب التلوث غير واضحة

وأوصت السلطات المحلية المواطنين بعدم الخروج دون داع وعدم فتح النوافذ.

وأفادت وسائل إعلام صينية، بأن تلوث الهواء في بكين يتجاوز ست نقاط، وهو ما يُعرَّف بأنه "شديد".

والعواصف الترابية ليست شائعة في شمال الصين في فصل الربيع، ولكن هذه المرة يشتد الضباب الدخاني مع الرياح الخفيفة، ولا تزال أسباب التلوث غير واضحة.