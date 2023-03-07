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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: الصين تحذر من صراع مع واشنطن وتؤكد عمق علاقاتها بموسكو

صدى البلد

كد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصين حذرت من صراع وشيك مع الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي أعلنت فيه كذلك عن عمق العلاقات التي تربط بين بكين وموسكو.


وسلط المقال، الذي كتبته الصحفية هيلين دافيدسن، الضوء على تصريحات وزير خارجية الصين تشين جانج التي ألقى فيها باللوم على واشنطن بسبب التوجهات التي تتبناها تجاه بلاده وأنه إذا لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن تلك السياسات فإن الصراع بين الطرفين سوف يكون حتميا.


وتشير الكاتبة إلى أن وزير الخارجية، الذي تولى منصبه مؤخرا، قام بالدفاع عن علاقة بلاده مع روسيا، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين بكين وموسكو.


وتقول الكاتبة إن وزير خارجية الصين أعلن خلال أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصبه الجديد عن ملامح السياسة الخارجية لبلاده خلال السنوات القادمة والتي يأتي في القلب منها علاقة الصين مع روسيا والتي وصفها بأنها منارة للقوة والاستقرار بينما وصف علاقة بلاده مع واشنطن وحلفائها بأنها مصدر توتر قد يؤدي إلى صراع.


وأوضح وزير خارجية الصين أن تعاون بلاده مع روسيا سوف يمثل قوة دفع كبيرة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه كلما ازداد عدم الاستقرار في العالم، ازداد إصرار كل من الصين وروسيا على تعزيز العلاقات المشتركة بينهما.


ويضيف المقال أن تصريحات وزير خارجية الصين تتوافق مع ما ذكره أمس الاثنين الرئيس الصيني تشي جين بينج خلال لقاء مع عدد من الوفود الدبلوماسية أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تسعى بالفعل لاحتواء الصين وتطويقها لإعاقة عملية التنمية داخل البلاد وهو ما يمثل تحديا غير مسبوق يجب أن تواجهه الصين.


وتشير الكاتبة إلى أن العلاقات الصينية - الأمريكية، شهدت تدهورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية وفشلت جميع الجهود لإزالة التوتر في العلاقات مع بداية العام الحالي بعد أن قامت واشنطن بتدمير منطاد صيني فوق المجال الجوي الأمريكي يشتبه في قيامه بأعمال تجسس لصالح الصين.


وفي الوقت نفسه، تتهم الصين، الولايات المتحدة بتعكير صفو العلاقات المشتركة بسبب موقف واشنطن من قضية تايوان والحرب الروسية في أوكرانيا، حيث أشار وزير خارجية الصين خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه من الواضح أن هناك أيدي خفية تحرك الصراع الحالي في أوكرانيا وأن تلك الأيدى تستغل الأزمة الأوكرانية لتحقيق أهداف خفية وهو ما أدى إلى تصعيد الصراع المسلح بين القوات الروسية والأوكرانية.


وتلفت الكاتبة في ختام المقال إلى أن الصين كانت قد قامت ببذل مساعي للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية من خلال إطلاق مبادرة من 12 نقطة لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر مفاوضات دبلوماسية.

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