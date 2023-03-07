محافظ السويس يستقبل سفير دولة نيبال

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة بديوان عام محافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وأعرب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس عن ترحيبه وسعادته بزيارة السفير لمحافظة السويس.



وفي اللقاء أكد المحافظ عمق العلاقات التي تربط بين مصر ونيبال، مشيرا إلي أهمية التعاون في الاستثمار وتقوية العلاقات في عدة مجالات منها مجال الاستثمار والتعليم.



كما تم استعراض عمل توأمة بين جامعة السويس وإحدي جامعات نيبال.