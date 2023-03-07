ميدفيديف: نفوذ فرنسا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يتراجع بسرعة

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية وموقع حزب "روسيا الموحدة"، أن نفوذ فرنسا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يتراجع بسرعة؛ حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأشار إلى أن “الوقت قد حان لإجراء عمليات جراحية دولية لاستئصال أورام المستعمرات الخبيثة في العالم”.

وكتب ميدفيديف، "السبب الرئيسي هو أن الدول ذات السيادة الحقيقية لم تعد تخشى إخبار "الغرب كله" بما يجب عليهم فعله، فمصالحهم القومية الخاصة تفوق مخاطر مواجهة العقوبات.

وأكد ميدفيديف، أن جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي أشارتا إلى بوابات الجيش الفرنسي دون احتفال خاص. وقررت حكومة بوركينا فاسو الانسحاب من معاهدة المساعدة العسكرية المبرمة عام 1961.

ومثل جميع أسياد الغرب الآخرين، فرنسا، الجمهورية الخامسة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تتقلص مثل جلد سمكة قرش".