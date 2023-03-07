وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وواشنطن تحددها المصالح المشتركة

قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج إن العلاقات بين بكين وواشنطن يجب أن تحددها المصالح المشتركة والصداقة بين الشعبين.

وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني الشعبي الاثنين، قال تشين إن الصين ملتزمة بسياسة خارجية مستقلة قائمة على السلام واستراتيجية انفتاح متبادل المنفعة.

ومضى قائلاً: "الولايات المتحدة تدعي أنها تسعى إلى التنافس مع الصين ولكنها لا تسعى إلى الصراع. ومع ذلك، فإن ما يسمى بالمنافسة في الواقع يعني احتواء وقمع الصين من جميع النواحي، وإشراك البلدين في لعبة محصلتها صفر."

وأضاف إن الخطاب الأمريكي عن "إقامة حواجز حماية" و "عدم السعي إلى الصراع" يعني ببساطة أنه لا ينبغي للصين أن ترد بالقول أو الفعل عند الافتراء أو الهجوم وهو ما وصفه ب"المستحيل".

ومضى قائلاً: "إذا لم تضغط الولايات المتحدة على المكابح واستمرت في الإسراع في الاتجاه الخاطيء، فلن يمنع أي قدر من الحواجز الخروج عن المسار وسيكون هناك بالتأكيد صراع ومواجهة".