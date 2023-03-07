تقليد لمشهد تايتانيك تحول إلى موت.. شاب فاجئ حبيبته بعرض زواج

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبر لغرق رجل حاول تقليد مشهد رومانسي من الفيلم الاجنبى الشهير التايتانيك ليموت غرقا.





و ظهر فى الفيديو ، رجل يدعى فوركان سيفتشي وحبيبته ماين دينار بينما كان يحاول تقليد مشهد العناق الشهير من فيلم تايتانيك ويعرض الزواج على حبيبته.





وفقًا لما ذكره موقع سي إن إن، سقط كلاهما وهما يبلغان من العمر 23 عامًا، في البحر في إزميت، تركيا، بعد محاولتهما تقليد مشهدليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في فيلم التايتانيك الشهير.





وذكرت التقارير أن الحبيبين اختارا حافة الرصيف للحصول على صورة مثالية، لكن المأساة وقعت عندما سقط كلاهما في البحر. وبحسب ماورد، عبر فوركان وحبيبته ماين السلسلة ليقفا على حافة الرصيف، وسقطا في الماء بعد وقت قصير من محاولتهما إعادة إنشاء المشهد الأيقوني.