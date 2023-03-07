خبير: ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية يؤثر على سوق العقارات .. فيديو

قال ايمن عبد الحميد، الخبير العقاري، إن ارتفاع سعر الفائدة يحدث دائما في حالات التضخم، ويعني التضخم أن هناك سيولة نقدية داخل السوق أكثر من السلع المعروضة بالسوق، ومن ثم يحدث مضاربة على ثمن السلع ويحدث ارتفاع لسعرها.

وأضاف "أيمن عبد الحميد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن البنوك المركزية عندما تري توافر الأموال داخل السوق تقوم برفع سعر الفائدة حتي يضع المواطنين اموالهم داخل البنوك لتقل السيولة وتنخفض أسعار السلع مرة أخري.

وتابع أيمن عبد الحميد، ان من المتوقع رفع سعر الفائدة حتي يتم حسر معدل التضخم تدريجيا، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية سوف يؤثر على سوق العقارات بشكل كبير، موضحا انه حدث انخفاض كبير بنسبة 20% على شراء العقارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية من شهر يناير 2022 وحتي يناير 2023.