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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل اقتصادي يكشف عن توقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.. فيديو

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

قال محمد هشام المحلل الاقتصادي، إن التضخم مازال بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية التى وصل إليها في منطقة أوروبا، وهذا ما يجعل البنك المركزي الأوروبي مستمرا في رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التضخم رغم انخفاضه البسيط جدا في الثلاثة شهور الأخيرة ولكن التضخم يركز على أسعار الغذاء وأسعار الطاقة.

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بسبب التضخم.. توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة

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للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

وأضاف "محمد هشام " خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن التضخم الأساسي مرتفع أكثر من 5% وهذا أعلى مستوى تاريخي في منطقة اليورو وهذا سوف يعطي دعما كبيرا للبنك المركزي الأوروبي للاستمرار في رفع الفائدة.

وتابع محمد هشام، أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة في شهر فبراير 25 نقطة أساس وهذه كانت أقل رفع لسعر الفائدة منذ شهر مارس العام الماضي، موضحا أن البنك المركزي الأوروبي رفع 50 نقطة في سعر الفائدة في نفس التوقيت.

اليورو البنك المركزي منطقة اليورو اسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي محلل إقتصادي قناة إكسترا نيوز

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