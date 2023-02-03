للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجددا أمس الخميس وأكد أنه "سيبقى على المسار" ذاته عبر زيادة مشابهة مرتقبة الشهر المقبل، رغم تحسن التوقعات لمنطقة اليورو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلاته الرئيسية بنصف نقطة مئوية كما كان متوقعا، في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، رفع بنك انجلترا المعدلات للمرة العاشرة على التوالي بينما رفع الاحتياطي اليفدرالي الأمريكي تكاليف الاستدانة مجددا الأربعاء، وإن بوتيرة أبطأ.

وسيكون البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت قد رفع بذلك تكاليف الاستدانة بثلاث نقاط مئوية منذ أطلق حملة غير مسبوقة لتشديد سياساته النقدية في يوليو.

وتتنامى المؤشرات الى أن منطقة اليورو ستكون قد تجاوزت المرحلة الأسوأ من الصدمة الاقتصادية مع تباطؤ التضخم من الذروة المسجلة في أكتوبر ومحاولة منطقة العملة الموحدة جاهدة تسجيل نمو أواخر 2022.

وجاء في البيان أن البنك المركزي الأوروبي "ينوي رفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس إضافية في اجتماعه المقبل بشأن سياسته النقدية في مارس وسيقيم لاحقا المسار اللاحق لسياسته النقدية".

ورفع المعدل الخميس هو الخامس على التوالي الذي يعلنه البنك المركزي الأوروبي، لتصبح معدلاته الرئيسية ما بين 2,50 و3,25 في المئة.

ويأتي في أعقاب زيادة بنصف نقطة في ديسمبر، لكنه أقل من زيادتين كبيرتين بـ75 نقطة أساس قبل ذلك.

وسجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، انكماشا غير متوقع أواخر العام 2022، في مؤشر الى اتجاه نحو الركود.

لكنه يتوقع أن يكون الانكماش غير عميق بينما توقعت الحكومة أن يتحسن الاقتصاد بعض الشيء خلال العام 2023 بأكمله.