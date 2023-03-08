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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الحجز في الدورة التدريبية بكافة اللغات بـ «آداب حلوان»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز. 

 

ويحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  جامعة حلوان على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.

 

وكشف المركز أنه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر الرابط الآتي 

جدير بالذكر انه نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالاشتراك بين كليتي الطب والصيدلة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنطقة المعصرة البلد، قافلة طبية متكاملة ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كليه الطب، وإشراف  الدكتورة نيرفانا حسين مستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة والدكتورة سحر عبد المحسن علي وكيل شئون البيئة و خدمه المجتمع كليه  الصيدلة.

وتضم القافلة كافة التخصصات الطبية من “الباطنة العامة والأطفال والأمراض الصدرية وجراحة العظام، والجراحة العامة، وعلاج الأورام والأمراض الجلدية”، مع تنظيم ندوات عن كيفية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي مع عمل فحص دوري مجاني للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية لكافة التخصصات بالمجان تمامًا .

جامعة حلوان العام الدراسي الدورات التدريبية Jobs Education

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