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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين فيديو إعدام روسيا للجندي الأوكراني

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية على علم بـ "الفيديو المروع" لإعدام جندي أوكراني المحتجز في روسيا.

وقال برايس خلال : "الصور المروعة لهذا الأوكراني غير المسلح الذي يتم إعدامه بعد أن أدلى بعبارة بسيطة المجد لأوكرانيا، هي مجرد صورة مذهلة من الهمجية"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأنتقد برايس روسيا قائلاً : "نعتقد أن روسيا يجب أن تخجل من نفسها، إنه ينتهك القواعد الأساسية للحرب ، والإنسانية الأساسية ، واللياقة الأساسية ... عندما تشارك قواتها في فظائع مثل هذه."
كما قال برايس أن هذا لم يكن أول دليل على الفظائع الروسية في أوكرانيا ومضيفاً: لسوء الحظ ، لن تكون هذه الحصيلة الأخيرة التي يحتفظ بها شركاؤنا الأوكرانيون لفظائع جرائم حرب محتملة الآن عشرات الآلاف من الحالات".

ويذكر أن وكان اللواء الميكانيكي 30 التابع للجيش الأوكراني كتب بيان على موقع "فيسبوك"، وقال اللواء إن الجندي ميكولايوفيتش شادورة مفقود منذ 3 فبراير بعد قتال قرب مدينة باخموت بشرق البلاد.
 

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