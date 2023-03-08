سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-3-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع " صدى البلد" الإخباري أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 8 مارس 2023ـ ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.39 للشراء 8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي Arab International Bank 8.38 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC 8.38 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول 8.37 للشراء و8.40 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق 8.38 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأسكندرية 8.37 للشراء و8.41 للبيع

أسعار الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.36 للشراء و8.38 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.37 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري 8.36 للشراء و8.38 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأستثمار العربي 8.37 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 8.37 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني 8.36 للشراء و8.41 للبيع

سعر صرف الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 8.37 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصري لتنمية الصادرات 8.36 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني 8.35 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 8.34 للشراء و8.41 للبيع

أسعار صرف الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري 8.33 للشراء و8.41 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية 8.32 للشراء و8.38 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني 8.30 للشراء و8.45 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك ميد بنك 8.20 للشراء و8.36 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد 8.21 للشراء و8.41 للبيع