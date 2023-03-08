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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك

درهم إماراتي
درهم إماراتي

 سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-3-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع " صدى البلد" الإخباري أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء  8 مارس 2023ـ ضمن نشرته الخدمية.

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سعر صرف الدرهم الاماراتي اليوم

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سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري 8.33 للشراء و8.41 للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية 8.32 للشراء و8.38 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني 8.30 للشراء و8.45 للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك ميد بنك 8.20 للشراء و8.36 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد 8.21 للشراء و8.41 للبيع

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