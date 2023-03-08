اكتشاف المواهب ونشر الوعي الثقافي والفني بين أطفال الحسنة بشمال سيناء

نفذت مديرية الثقافة محافظة شمال سيناء ، قافلة الثقافة للجميع ، اليوم ، بمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، في إطار توجيهات د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات ونشر الوعي الثقافى والفنى بين الأطفال على مستوى الجمهورية.، تحت رعاية الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واشراف الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى ، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء .

الشعر البدوي:

وقال اشرف المشرحاني ، مدير عام الثقافة بشمال سيناء، أن فعاليات القافلة الثقافية تضمنت عروض للفرقة التلقائة التابعة لقصر ثقافة العريش، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة لاكتشاف المواهب فى الرسم ، إلى جانب ورشة لتعليم التريكو والتطريز ، واكتشاف مواهب كتابة و إلقاء الشعر من أبناء مدينة الحسنة خاصة الشعر البدوى.

كما تم تقديم مجموعة من المواهب من أبناء مدينة الحسنة ، وتم عرض لمبادرة "احمى نفسك" والتى أطلقتها الإدارة التعليمية بالحسنة ، بالإضافة الى إكتشاف بعض المواهب فى إلقاء الشعر وغيرها من المواهب لدى براعم أبناء مدينة الحسنة .