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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تحديث الأحوزة العمرانية لـ25 مدينة بـ 10 محافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

انتهت المحافظات من  المخططات العمرانية لعدد من القرى والمدن حيث أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 185 مدينة من إجمالي 22. مدينة بنسبة تنفيذ 81 % ، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 % .

واعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 86 مدينة وجارى إعداد 36 أخرين من إجمالي 229 مدينة . 

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وبلغ اجمالي المخططات الاستراتيجية التي تم الانتهاء منها في المحافظات حوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 %.

بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 18126 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 .

 واكد  وزير التنمية المحلية،انه سيتم تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، موضحا انه تم البدء  بطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بقرى ومُدن محافظة  الغربية وطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بعدد 25 مدينة بعدد 10 محافظات .

كما سيتم الطرح تباعاً لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لباقي قري ومُدن الجمهورية  .

بشري التنمية المحلية الأحوزة العمرانية المحافظات هشام امنة وزير التنمية المحلية

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