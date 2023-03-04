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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية مارس الجاري.. تفاصيل

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

تطبق نهاية شهر مارس الجاري مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية من مقاهي وكافيهات ومطاعم ومحال بقالة وورش حرفية وغيرها، وذلك مع بداية شهر رمضان المعظم.

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

كشفت مصادر خاصة لـ “صدى البلد”، أنه سيتم تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية، وذلك طبقا لما يحدث كل عام من تغيير المواعيد لغلق المحال في فصلي الشتاء والصيف، حيث سيتم تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال مع بداية شهر رمضان الكريم.

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المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية 

وتطبق المواعيد الصيفية لغلق المحال عادة في آخر أسبوع من شهر أبريل من كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية، فيما يتعلق بالمواعيد الشتوية والصيفية لغلق المحال التجارية، ولكن نظرا لطبيعة شهر رمضان الكريم في مصر وأجوائه المميزة التي يكون لها طقوس خاصة، فسيتم تقديم موعد تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية. 

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية، على فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا.

ويتم غلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

أما بالنسبة لفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، فسيتم يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا.

مع استمرار خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا. 

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران.

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