اعرف إزاي تقدم لمبادرة إيجي تراك .. تفاصيل

تقدم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة إيجي تراك لتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات.

وتتميز مبادرة إيجى تراك بدعم كبير من وزارة التنمية المحلية ، وكل أجهزة الدولة لتوفر للشباب فرص عمل وتعينهم على التخلص من البطالة، وتوفير مورد رزق دائم لهم ، فمن خلال مبادرة ايجى تراك عربات الطعام المتنقلة تستطيع ان تحصل على فرصة عمل من خلال عربات الطعام المتنقلة التى توفر لها الدولة افضل الأماكن بالميادين العامة بالمحافظات لتلقى رواجا عند المواطنين وانتشارا واسعا .

الانضمام لمبادرة إيجى تراك

تستطيع الانظمام الي المبادرة بخطوات بسيطة حيث تقديم طلب للالتحاق بمبادرة ايجى تراك من خلال المكاتب الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر عنوان صفحة المبادرةعلى الفيسبوكhttps://www.facebook.com/youth.mld.egytruck?_rdc=1&_rdr.

ويشترط حصول عربة الطعام المتنقل على شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .



-يتم كتابة إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

- ويذكر مقدم الطلب الجيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

-ويتم تقديم -صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- يقدم الشاب صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

-يتم منح مقدم الطلب ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- كما يشترط وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.