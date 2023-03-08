استقرار الدولار في البنوك في بداية تعاملات اليوم.. تفاصيل

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8-3-2023، بدون أي تغيير له أمس علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري30.76 جنيها للشراء و 30.86 جنيها للبيع.



وبلغ أقل سعر دولار في البنوك جوالي 30.68 جنيها للشراء و 30.76 جنيها للبيع أمام الجنيه في بنوك " مصر،الأهلي، التنمية الصناعية".





وبلغ سعر الدولار في المتوسط بمعظم البنوك نحو 30.78 جنيها للشراء و 30.88 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، قطر الأهلي الوطني QNB، الاسكندرية، اتش اس بي سي، التجاري الدولي CIB، ابوظبي التجاري، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم، المصرف المتحد، قناة السويس، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي".





أعلي سعر



وسجل ثاني أعلي سعر دولار في البنوك أمام الجنيه حوال 30.8 جنيها للشراء و 30.88 جنيها للبيع في ميد بنك.

ووصل أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الاسلامي حيث سجل 30.83 جنيها للشراء و 30.88 جنيها للبيع.



ارتفاع الاحتياطي



وخلال اليومين الماضيين أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي بمعدل 128 مليون دولار على أساس شهري.

وقال تقرير البنك المركزي الصادر قبل قليل، إن الاحتياطي في نهاية تعاملات فبراير الماضي قد زاد إلى 34.352 مليار دولار بعد أن كان 34.224 مليار في مطلع العام الجاري.



يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز الاحتياطي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية.

وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل علي دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد علي مواجهة أي احتياجات الاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة.