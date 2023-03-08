تحذيرات من وحش قطبي يضرب السعودية.. تفاصيل توقعات موجات برد عاتية

ذكرت تقارير الأرصاد الجوية، أنه قد تضرب السعودية موجة باردة عاتية، قادمة من أوروبا، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق”.

لكن موجة البرد هذه، أو ما أسمته “سبق”، “الوحش القطبي”، الذي يتمركز شمال القارة الأوروبية، سينحدر نحو شمال شبه الجزيرة العربية.

وذكر موقع "طقس العرب"، اليوم الأربعاء، أن تعاقب الموجات على المملكة سيبدأ خلال الأسبوع القادم، ويتزامن ذلك مع امتداد كتلة رطبة واسعة من بحر العرب.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد، الخميس، إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023.

وتوقّعت مصادر أرصادية تأثر مدينة الرياض بفرص مُتعددة للأمطار خلال اليومين المقبلين "الخميس والجمعة".

ووفق "طقس العرب"، يُتوقع أن تبقى العاصمة الرياض يوم الخميس ويوم الجمعة بأحوال جوية غير مستقرة، وتتكاثر السحب على فترات وتتساقط زخاتٌ متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر؛ قد تترافق أحياناً بحدوث الرعد.