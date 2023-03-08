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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من إيران

100 مليون رصاصة.. مصدر يكشف عن رحلة شحن سرية لسفن روسية

سفينة .. أرشيفية
سفينة .. أرشيفية

قال مصدر أمني لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إن إيران زودت روسيا سرا بكميات كبيرة من الرصاص والصواريخ وقذائف الهاون من أجل الحرب في أوكرانيا وتخطط لإرسال المزيد.

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وزعم المصدر، أن سفينتي شحن ترفعان العلم الروسي غادرتا ميناء إيرانيًا في يناير متجهة إلى روسيا عبر بحر قزوين ، تحملان ما يقرب من 100 مليون رصاصة وحوالي 300 ألف قذيفة.

وزُعم المصدر أن الذخيرة الخاصة بقاذفات الصواريخ وقذائف الهاون والمدافع الرشاشة كانت مدرجة في الشحنات.

وقال المصدر إن موسكو دفعت ثمن الذخيرة نقدا.

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من حجم المساعدة العسكرية المزعومة، بينما حذر أحد الخبراء من أن كميات الأسلحة التي ذكرها المصدر، قد يكون مبالغا فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

روسيا صواريخ ايران أوكرانيا سري حرب سفن روسية الحرب في اوكرانيا

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