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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 6 بالغردقة.. غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 6 بمدينة الغردقة، يوم الخميس المقبل، لصيانة المحولات الكهربائية. 

وأشار مركز عمليات المحافظة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة 5 ساعات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، لإجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بدء توصيل كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة لمنطقتي الإيمان والتلفزيون تمهيدا لإنارتها بعد الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب البردورات تحت إشراف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب. 

 

من جانبه، كلف رئيس مدينة رأس غارب قسم الكهرباء، بحصر كشافات أعمدة الإنارة التالفة بجميع مناطق رأس غارب تمهيدا لتغييرها وتركيب كشافات إنارة جديدة طبقا الخطة الموضوعة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

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