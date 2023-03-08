عاجل.. تحذير من وقوع زلازل قوية في عدة مدن عالمية

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن زلزال الفلبين الذى وقع امس وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن زلزالا قوته ست درجات

ضرب جنوب الفلبين، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.

وأظهرت المشاهد طلابا من داخل فناء مدرسة وهم يصرخون بحالة هستيرية ويركضون من الهلع لحظة وقوع الزلزال.

كما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة ست درجات ضرب منطقة مينداناو في الفلبين أمس، ووقع على عمق ثمانية كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، واستمر حوالي 30 ثانية وأعقبته هزات ارتدادية.

واشتهر هوجربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، بعد أن كان قد نشر تحذيرا بوقوع الزلزال قبل 3 أيام من وقوعه.

وصدقت توقعات هذا العالم اكثر من مرة رغم أن العديد من الخبراء والدراسات كانوا أكدوا سابقاً أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.

وتشهد الفلبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على "حزام النار" الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني.

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