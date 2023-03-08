عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر منطوق الحكم بقضية الرشوة بجامعة دمنهور وتغريم المتهمين 1.2 مليون جنيه

صدى البلد

عاقبت، محكمة جنايات القاهرة، 6 متهين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة جامعة دمنهور" بأحكام تتراوح بين السجن 3 سنوات وحتى  12 عامًا، وبراءة 7 آخرين.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: "حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "حسين.م"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهمة الثانية "أمل.م" بالسجن المشدد 12 عامًا وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهم الثالث "صالح.ج"، بالسجن المشدد 12 عامًا عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عما أسند إليه في التهمة الثانية، وتغريمه 50 ألف جنيه عن التهمة الثالثة، والمتهم الرابع "محمود.ح"، بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم الخامس "محمود.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمتهم السادس "طارق.س"، بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وبراءة المتهمين من السابع حتى الثالث عشر".

السجن المشدد لـ6 متهمين وبراءة 7 آخرين في «رشوة جامعة دمنهور»

بملابس السجن البيضاء.. وصول المتهمين في قضية رشوة جامعة دمنهور للجنايات

وأقرت مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور خلال التحقيقات، بتوسطها في أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر.


واعترفت تفصيلاً خلال التحقيقات، التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام 2011، وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.

هيئة المحكمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت.

دمنهور رشوة جامعة دمنهور رشوة دمنهور جامعة دمنهور أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

إعلان عاجل من تركيا بشأن وقوع زلازل قوية وتسونامي في البحر المتوسط

موضوعات متعلقة

السجن المشدد لـ6 متهمين وبراءة 7 آخرين في «رشوة جامعة دمنهور»

بملابس السجن البيضاء.. وصول المتهمين في قضية رشوة جامعة دمنهور للجنايات

9 مارس.. الجلسة الأولى لنظر التحفظ على أموال متهمي منصة هوج بول

محام من سفارة الصين وخوف الضحية.. مفاجآت بأولى جلسات محاكمة متهمي هوج بول

ضبط وإحضار لمتهمين جدد في واقعة منصة هوج بول

بإجمالي 3ملايين جنيه.. ننشر نص التحويلات المالية بين ضحايا منصة هوج بول والمتهمين

قرار عاجل من قاضي المعارضات بشأن المتهمين في واقعة منصة هوج بول

عاجل.. ننشر نص الاتهامات الموجهة للمتهمين في واقعة منصة هوج بول

ترشيحاتنا

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

أسبوع أسود.. نقابات العمال الفرنسية تتعهد بقطع الكهرباء عن المدن

بالغاز المسيل للدموع.. تدخل عاجل من الشرطة اليونانية لفض الاحتجاجات بعد حادث القطار

ارتفاع شديد لـ الدولار.. العملة الامريكية تسجل أعلي مستوياتها عالميا

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

زفاف يتحول إلى مأساة.. مصرع 14 شخصاً غرقاً قبالة سواحل اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يؤكد على ضرورة المشي بهذه الطريقة

بعد العثور على ممر سري..عالم آثار:الهرم الأكبر مليء بالألغاز وسنشهد اكتشافات عظيمة|خاص

شاهد| أول صور من حناء ابنة الملك عبد الله.. ورسالة مؤثرة لوالدتها

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عن بلع العلكة.. 5 علامات خطيرة تشير لارتدائك حمالة صدر غير مناسبة

فيديو

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

بعد غياب طويل.. مجدي أبو عميرة يكشف كواليس حوار جمعه بأميرة العايدي وروجينا

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ