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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش هتحتاج Messenger ..  فيسبوك تختبر خاصية جديدة تنافس TikTok

Facebook
Facebook

تتزايد حدة المنافسة بين تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الآونة الأخيرة خاصة السنة الفائتة استطاع تيك توك أن يستحوذ على اهتمام قطاع عريض من المستخدمين وأصبح التطبيق الأكثر شعبية وتفضيلا بين الشباب والمراهقين وأيضا الأكثر تحميلا على  الهواتف، لذلك بدأت شركة "ميتا" في إعداد استراتيجية لاستعادة ريادتها من خلال إجراء تغييرات جذرية على  فيسبوك.

وفقا لتقرير موقع "سي إن إن" الإخباري بعد أكثر من 10 سنوات من فصل  فيسبوك  بين واجهة المستخدم وميزة الدردشة في Messenger و إجبار المستخدمين على تحميل تطبيق منفصل للشات مع الأصدقاء، وهو ما أغضب المستخدمين آنذاك، تعود الشركة في قرارها وتختبر ميزة الدمج مرة أخرى.

Facebook 

في مقابلة مع CNN ، قال رئيس فيسبوك، توم أليسون، Tom Alison ، إن النظام الأساسي يختبر إعادة خاصية الدردشة والمراسلة إلى تطبيق Facebook الرئيسي دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل لـ Messenger. تاتي الخطوة الجديدة كجزء من خطة أكبر وأشمل لمنافسة  تيك توك  TikTok من خلال تعزيز مكانة فيسبوك كمنصة رائدة.

قال أليسون: "أعتقد أن الشيء الذي سيميز Facebook و Instagram عن TikTok وغيرها من التطبيقات هو وجود الميزات الإضافية التي تجعله أكثر ديناميكية وقدرة المستخدم على بدء شات مع الأصدقاء في أي وقت وبسهولة أكثر وهو بعد اجتماعي مهم"
 

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خلال الفترة الماضية أرادت إدارة الفيسبوك أن يكون أكثر من مجرد تطبيق اجتماعي للم شمل المعارف والأصدقاء والدائرة الصغيرة للأشخاص، بل أن يصبح واجهة مسلية تقدم محتوى يتطلع إليه أصحاب الحسابات، وبالتالي أعاد Facebook تصميم واجهته الرئيسية الرئيسية لعرض المزيد من المنشورات اللطيفة وترويجها، مع ظهور توصيات لمحتوى قد يعجب المستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Facebook 

 بدلاً من مجرد عرض البوستات ومنشورات الأصدقاء وقائمة الـ Follow اصبح فيسبوك يقوم بعرض بوستات أخرى من صفحات لا يتابعها المستخدم يمكن أن تجذب انتباهه، والهدف الرئيسي كان إبقاء صاحب الحساب لأطول فترة ممكنة على التطبيق والحفاظ على تفاعل المستخدمين لفترة أطول ومساعدة النظام الأساسي على التنافس بشكل أفضل مع TikTok مع تدفق مستمر للمحتويات المسلية.

بعد تسعة أشهر، بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي والصفحات المروج لها حسب اهتمامات صاحب الحساب في أن تؤتي يثمارها، على حد قول أليسون لشبكة CNN، حيث وصلت إلى ملياري مستخدم نشط يوميًا في ديسمبر الماضي.

قال أليسون: "خلال الفترة الماضية انتشر كلام من نوعية أن عصر فيسبوك انتهى أو إلى زوال وأن التطبيق أصبح في حالة تدهور وتراجع، وأنه عاش أزهى عصوره في الماضي بينما الآن التطبيقات الأخرى استحوذت على اهتمام المستخدمين، وجزء من عملنا هو أن نثبت أن هذا الكلام ليس صحيحا بالمرة".

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