عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لـ الدولار فى البنوك اليوم الخميس 9-3-2023

أسعار الدولار فى
أسعار الدولار فى مصر

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بقيمة تتراوح مابين 10 الى  17 قرشا فى البنوك على مدار تعاملات الأسبوع الجاري 


وننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 9 مارس 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع مقابل30.77جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قدره 16قرشا.

txt

ضربة قوية لـ الأخضر.. الدولار الأمريكي يتراجع لأدني مستوياته في 3 أشهر

txt

الدولار بـ30.83 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع مقابل 30.77جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قدره 17 قرشا 

سعر الدولار في البنك المركزي 


أسعار الدولار فى مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك(التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم)نحو 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك ميد بنك نحو  30.80جنيه للشراء و 30.88 جنيه للبيع مقابل 30.77جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة 11 قرش .

سعر الدولار 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلي المتحد ،المصرف العربي الدولي )نحو 30.78جنيه للشراء و 30.88جنيه للبيع .
 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ،التنمية الصناعية) نحو  30.73جنيه للشراء و 30.83جنيه للبيع

 

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.88جنيه للشراء

 

وتراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار إلى 38 جنيها لكل واحد دولار، وذلك لمدى الـ12 شهرا ذات التسليم نهاية العام، بالتزامن مع حالة القلق لدى مستثمري المشتقات المالية.

كما تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار ذات المدى الشهري إلى 32.4 جنيه، متأثرة بالهبوط التدريجي في سعر الصرف المحلي أمام الدولار.
 

خطاب رئيس الفيدارلى أمام الكونجرس 

وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

وأضاف باول في شهادته مساء  الثلاثاء الماضي أمام الكونغرس أن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

وحذر باول يوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثماني مرات خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف الحالي بين 4.5% -4.75%.
 

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي البنك المركزي اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

ترشيحاتنا

تراجع شديد في سعر الدولار عالميا

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

بعد زلزال الفلبين المدمر .. موقف مصر من توقعات العالم الهولندي

أجمل فتاة بالعالم|ابنة لاعب كرة قدم سابق تشعل أسبوع الموضة في باريس|شاهد

أعلى سعر لـ الدولار فى البنوك اليوم الخميس 9-3-2023

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر نحيف.. أصالة تثير ضجة على السوشيال ميديا: "ده فوتوشوب"

لتحضيرات رمضان.. طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج

قبل رمضان.. طريقة تحضير أصابـع البطاطس بالجبن

ماذا يفعل قشر البيض لجسمك؟

فيديو

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ