أجمل فتاة بالعالم|ابنة لاعب كرة قدم سابق تشعل أسبوع الموضة في باريس|شاهد

أثارت ابنة لاعب كرة قدم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز إعجاب الجميع خلال أسبوع الموضة في باريس، والتي وُصفت بـ "أجمل فتاة في العالم".

وبحسب ديلي ستار البريطانية، كانت البداية في عامها السادس عندما لفتت الطفلة ثيلان بلوندو الانظار بصورها الخاطفة التي وصفها البعض بالطفلة الأجمل في العالم، والآن وبعد 15 عامًا، تعود الشابة إلى الأضواء كعارضة أزياء وممثلة تبهر الجميع في أكثر المدن أناقة عالميًا.



أبهرت ثيلان، ابنة اللاعب "باتريك بلوندو"، الذي اشتهر بفتراته الطويلة التي لعبها مع نادي شيفيلد الإنجليزي ، الحضور في عرض أزياء ميلان الشهر الماضي.

قبل بضع سنوات، كانت فقط تُعرف باسم ابنة بلوندو ، اللاعب الذي مر بمسيرة رائعة في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا وفرنسا ، بينما خاض أيضًا مباراتين دوليتين مع منتخب فرنسا.

أما الآن ، فقد تغير الزمن فهي الآن أجمل فتاة في العالم، كما يتابعها أكثر من 6.5 مليون متابع على موقع انستجرام.

وتعمل ثيلان كعارضة أزياء حيث لعبت دور البطولة لعلامات تجارية شهيرة مثل جان بول جوتييه ، ودولتشي وغابانا ، و L’Oreal.

كما أنها لا تزال تثبت نفسها في عالم الموضة بصفتها مالكة Heaven May ، وهي علامة تجارية أسستها بنفسها في عام 2018.