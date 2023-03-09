هاني حتحوت: فوز بيراميدز وفيوتشر أشعل المجموعة الثالثة بالكونفدرالية.. فيديو

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بالفوز الذي حققه الثنائي بيراميدز وفيوتشر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مجموعتهما بالكونفدرالية الإفريقية.



نجح بيراميدز في الفوز على أسكو كارا برباعية مقابل هدف، في حين تغلب فيوتشر على الجيش الملكي بثنائية دون رد.



وقال حتحوت، خلال برنامجه "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد":" بيراميدز ملئ بالنجوم من زمان، لكن باتشيكو أعاد تماسك الفريق، تحية للمدير الفني البرتغالي".



أضاف:" فيوتشر نجح في تحقيق فوز هام على الجيش الملكي، ليعقد حسابات المجموعة، ويشعل المجموعة في الكونفدرالية".



أشار هاني حتحوت:" بيراميدز متصدر المجموعة بـ 8 نقاط، الجيش الملكي الثاني 7 نقاط، فيوتشر 5 نقاط، أسكو كارا في المركز الرابع بنقطة وحيدة، جمعها من التعادل مع فيوتشر".



أوضح:" المواجهة المقبلة بين بيراميدز وفيوتشر في القاهرة، كلا الفريقين يسعى لاقتناص النقاط الثلاث، لتزاد المجموعة اشتعالا، ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة في المجموعة".



أتم:" الآمال مازالت باقية، إن شاء الله يكون الانتصار حليف فيوتشر وبيراميدز، ولما لا يصعد الثنائي من دور المجموعات".

