اعتماد برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية بتربية بنها من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها اعتماد برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية بكلية التربية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ليرتفع عدد البرامج المعتمدة بالكلية الى 4 برامج.



ووجّه الدكتور جمال سوسة التهنئة للدكتور مجدى الشحات عميد الكلية ، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية السابق ، كما وجّه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج.

من جانبه قال الدكتور مجدى الشحات عميد الكلية إن البرامج التي تم اعتمادها هي برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع ، وبرنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية.

ووجّه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التربية لاعتماد البرامج التعليمية بالكلية.