بالأسماء .. القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة كلية العلوم جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، عن أن القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية العلوم، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب هم : الدكتورة نهاد محمد على البرقي ، والدكتور محمد أحمد حسن هيكل ، والدكتور رضوان رضوان أبوالعباس خليل ، والدكتور مصطفى يسن محمد يسن نصار ، والدكتور نصر الله حسن عبدالحميد ، والدكتور محمد صلاح عمر مجاهد.



كما تقرر فتح باب الطعون على المرشحين لمدة يوم واحد فقط يوم الاثنين الموافق 06/03/2023 وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدور الثاني.

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه، الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية، حيث شمل التكريم الطلاب المشاركين في ملتقى إبداع 4 ، و الطلاب المشاركين بمسابقة (معاً) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لمجابهة الأفكار الهدامة ، والطلاب الحاصلين علي ميداليات بدورة الشهيد الرفاعي 50 في العاب القوى من ذوى الاحتياجات الخاصة ، والطلاب الحاصلين على ميداليات ببطولة الجامعات المصرية للكونغ فو.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص الجامعة ، على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن ، مشيراً إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، واستغلال طاقاتهم واستثمارها فى مختلف المجالات.

وأثنى رئيس الجامعة على الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية ، مضيفاً أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم.