عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة كلية العلوم جامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، عن أن القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية العلوم، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب هم : الدكتورة نهاد محمد على البرقي ، والدكتور محمد أحمد حسن هيكل ، والدكتور رضوان رضوان أبوالعباس خليل ، والدكتور مصطفى يسن محمد يسن نصار ، والدكتور نصر الله حسن عبدالحميد ، والدكتور محمد صلاح عمر مجاهد.

رئيس جامعة بنها يشيد بالجهود المبذولة في تنظيم هاكاثون الحكومة الذكية

رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الزراعة الأسبق ووفد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة


كما تقرر فتح باب الطعون على المرشحين لمدة يوم واحد فقط يوم الاثنين الموافق 06/03/2023 وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدور الثاني.
كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه، الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية، حيث شمل التكريم الطلاب المشاركين في ملتقى إبداع 4 ، و الطلاب المشاركين بمسابقة (معاً) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي  لمجابهة الأفكار الهدامة ، والطلاب الحاصلين علي ميداليات بدورة الشهيد الرفاعي 50 في العاب القوى من ذوى الاحتياجات الخاصة ، والطلاب الحاصلين على ميداليات ببطولة الجامعات المصرية للكونغ فو.
وأكد الدكتور جمال سوسه حرص الجامعة ، على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن  ، مشيراً إلى أهمية  دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، واستغلال طاقاتهم واستثمارها فى مختلف المجالات.
وأثنى رئيس الجامعة على الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية ، مضيفاً أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم.

جامعة بنها الجامعات المصرية ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس جامعة بنها مجلس جامعة بنها دورة الشهيد الرفاعي بطولة الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

أكبر زيادة في تاريخ المعاشات.. مفاجأة سارة للمتقاعدين خلال أيام| تفاصيل

صدمة موجعة للأهلي ومنتخب مصر.. إصابة قوية تحرم نجم الأحمر من المشاركة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية مارس الجاري.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تكرم المتميزين فى الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة

رئيس جامعة بنها يشيد بالجهود المبذولة في تنظيم هاكاثون الحكومة الذكية

رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الزراعة الأسبق ووفد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة

ترشيحاتنا

برعاية وزارتي التعليم العالي والمالية.. جامعة النهضة والمصريين الافارقة تطلقان منتدى النهضة

أشرف الجزايرلي: حريصون على استمرار نهج التواصل الفعال بين المجتمع الصناعي

دوري أبطال أفريقيا.. التاريخ يقف بجوار الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

2000 جنيه ربح يومي.. كيف استولت منصة هوج بول Hoogpool على أموال المصريين؟

صيام الأيام البيض فى شعبان .. تبدأ من فجر الأحد اغتنمها فرصة لا تتركها

40 جنيها للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 4 مارس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

بدون لحوم.. طريقة عمل فاهيتا المشروم في البيت

أعراض خطيرة تنذر الإصابة بـ جلطة في المعدة| أحذر

فيديو

كارول سماحة تطرح أغنية قطار الساعة الواحدة.. فيديو

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة.. ماذا قال|فيديوجراف

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ