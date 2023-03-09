عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عينه مياه من المخ .. نجل محمد ثروت يسافر المانيا لاستكمال علاجه

أحمد ثروت وصديقه
أحمد ثروت وصديقه

سافر نجل الفنان محمد ثروت الس المانيا اليوم ، وذلك لاستكمال مرحلته علاجه بعد إن اصابته بجلطة . 

وكتب صديق  نجل الفنان محمد ثروت عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك قائلا : من فترة كنت كتبت علي قصة الضغط العصبي و ان مافيش حاجة مستهلة و ده كان بسبب حبيبي و صديقي Ahmed Sarwat اللي عنده ٣١ ولا ٣٢ سنة و هو عنده شركة في مجال الدعاية و الإعلان .. زميل صنعة زي ما بيقولوا و من شوية ضغط في الشغل في خلال السنوات اللي فاتت جات له جلطة في عينه الشمال و الحمد لله بتتحسن و لكن تطور الموضوع اكتر و جه له مرض في الاعصاب نادر اوي اوي اسمه "متلازمة الميلر فيشر" و ده مرض بيجي ١٪؜ في المليون بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الجهاز العصبي و حاليا مأثر علي رجله الشمال تماما و اليمين بنسبة ٥٠٪؜ زي ما أحمد قال لي.

من غرفة نومها.. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر بشكل صادم

تيسير فهمي تتحدث بعد صمت سنوات: إسماعيل عبد الحافظ كرّهني في التمثيل .. لست نادمة على انسحابي من جمهورية زفتي ..أتمنى إعادة عرض مسلسل قلب الدنيا .. وهذه حقيقة اعتزالي | الجزء -3

وتابع : الحمد الله عزيمة أحمد في حتة تانية خالص و بيهزر و بيضحك و مؤمن و مبسوط ان ربنا اختصه .. بس النهارده يوم مهم جداً. أحمد سافر لألمانيا علشان المرض ده محتاج مركز متخصص لعلاجه و النهارده هيسحبوا عينه مياه من المخ علشان يحددوا الموضوع اكتر و يحطوا بروتوكول للعلاج بإذن الله.

واضاف بناء علي نتيجة النهارده هيتحدد حاجات كتير اوي ، فضلا و ليس امراً ندعي لأحمد لعلكم اقرب الي الله انه يشفيه و يهون عليه و يربط علي ابوه الخلوق الجميل Mohamed Sarwat و أمه و اخته و خطيبته.

ثروة الجهاز المناعي الجهاز العصبي محمد ثروت الفنان محمد ثروت نجل محمد ثروت الضغط العصبي متلازمة الميلر فيشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

زلزال عنيف يضرب إسطنبول وعدة مدن بتركيا

ترشيحاتنا

إحباط محاولة اغتيال رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية

الرئيس الإنسان| السيسي يحتضن ابنة شهيد.. ووالدة البطل: ربنا يخليك يا ريس

بعد تنبؤات العالم الهولندي بساعات.. زلزال جديد يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا

يا سائلي عن بلادي.. ياسر وهبة يلقي قصيدة شعرية في الاحتفال بـ«يوم الشهيد»|فيديو

الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل القضايا وحماية حقوق الأقليات وفق الدستور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالعالم| إنتاج فئران من أبوين ذكرين باليابان.. ما القصة؟

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شاهد.. سقوط مريب لـ ديدان يثير الرعب في الصين.. ما الحكاية؟

فيديو

اتق الله.. عريس يتفاجأ بطلب غريب من والد زوجته في قائمة المنقولات

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ