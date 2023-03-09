عينه مياه من المخ .. نجل محمد ثروت يسافر المانيا لاستكمال علاجه

سافر نجل الفنان محمد ثروت الس المانيا اليوم ، وذلك لاستكمال مرحلته علاجه بعد إن اصابته بجلطة .

وكتب صديق نجل الفنان محمد ثروت عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك قائلا : من فترة كنت كتبت علي قصة الضغط العصبي و ان مافيش حاجة مستهلة و ده كان بسبب حبيبي و صديقي Ahmed Sarwat اللي عنده ٣١ ولا ٣٢ سنة و هو عنده شركة في مجال الدعاية و الإعلان .. زميل صنعة زي ما بيقولوا و من شوية ضغط في الشغل في خلال السنوات اللي فاتت جات له جلطة في عينه الشمال و الحمد لله بتتحسن و لكن تطور الموضوع اكتر و جه له مرض في الاعصاب نادر اوي اوي اسمه "متلازمة الميلر فيشر" و ده مرض بيجي ١٪؜ في المليون بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الجهاز العصبي و حاليا مأثر علي رجله الشمال تماما و اليمين بنسبة ٥٠٪؜ زي ما أحمد قال لي.

وتابع : الحمد الله عزيمة أحمد في حتة تانية خالص و بيهزر و بيضحك و مؤمن و مبسوط ان ربنا اختصه .. بس النهارده يوم مهم جداً. أحمد سافر لألمانيا علشان المرض ده محتاج مركز متخصص لعلاجه و النهارده هيسحبوا عينه مياه من المخ علشان يحددوا الموضوع اكتر و يحطوا بروتوكول للعلاج بإذن الله.

واضاف بناء علي نتيجة النهارده هيتحدد حاجات كتير اوي ، فضلا و ليس امراً ندعي لأحمد لعلكم اقرب الي الله انه يشفيه و يهون عليه و يربط علي ابوه الخلوق الجميل Mohamed Sarwat و أمه و اخته و خطيبته.