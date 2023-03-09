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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل القضايا وحماية حقوق الأقليات وفق الدستور

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال الرشيد

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور.


وأضاف رشيد، أن "العراق بلد الجميع ويضم مكونات أصيلة ولها تاريخ مشرف في الحفاظ على الهوية الوطنية".


وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الجميع متساوون بالمواطنة وبالحقوق والواجبات".


وتابع: "العراق عانى سابقا أمنيا وسياسيا واجتماعيا، كما عانى من الإرهاب الداعشي، والجهود تبذل الآن من أجل تجاوز آثاره الاجتماعية والنفسية وخلق بيئة ملائمة يحقق فيها العراقيون تطلعاتهم".


وأوضح رشيد أن "الحكومة العراقية جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور".


وأكد أن "الحكومة وضعت برنامجا طموحا يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما العراق اليوم، وتأهيل البنى التحتية وبناء والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمشاريع الأخرى".
 

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