نشأت الديهي يكشف سبب زيارة رئيس وزراء العراق لمصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الذي وصل بوفد من وزراء الخارجية والتجارة، واستقبله الرئيس بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الخارجية السفير سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي اكد على دعم مصر الكامل للعراق وأمنه واستقراره، والاعتزاز بالعلاقات مع بغداد، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء العراقي تحدث عن الفرص المتاحة لمضاعفة المشروعات المشتركة بين البلدين.



وأشار إلى أن الحديث بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره العراقي شمل الحديث عن تفعيل التكتل الاقتصادي الذي أطلق عليه "مشروع الشام الجديد" الذي يشمل العراق والأردن ومصر، مشيرًا إلى أن الحديث شمل الحديث على إنشاء مستودع لوجستي على الحدود العراقية الأردنية، وهذا من شأنه أن يفتح الباب امام المنتجات المصرية للوصول إلى العراق والأردن، مضيفًا أن المباحثات شملت الحديث على مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن.



وفي سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مظاهرات عارمة في إسرائيل للأسبوع التاسع على التوالي اعتراضًا على ما يسمى بـ"الإصلاح القضائي"، مضيفًا أن هناك طيارين من القوات المسلحة انضموا لهذه التظاهرات وهذا الامر ليس سهلاً.



ولفت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي طالب بمحو أحد القرى الفلسطينية من الوجود، وهذا أدى لموجة كبير من الانتقادات على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن وزير المالية عندما وجد موجة انتقاد كبيرة بسبب تصريحاته الأخيرة، تحدث بأن التعبير قد خانه.



ولفت إلى أن هناك تصادما وصداما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، بسبب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن محو قرية بالكامل، قائلاً: "لقد بعت بلادنا للمتطرفين".