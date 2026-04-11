أقل من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم السبت 11-4-2026

استقر سعر الدولار في السوق الرسمي مع بدء تعاملات اليوم السبت 11-4 -2026؛ بالتوازي مع سريان قرار وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

لماذا استقر سعر الدولار؟

وأعلن البنك المركزي المصري توقف العمل داخل البنوك مساء الخميس؛ ليتراجع بذلك معدلات التداول على الدولار في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.08 جنيه للشراء و 53.2 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع في بنكي "الإسكندرية والإمارات دبي".

وصل ثاني أقل سعر دولار 53 جنيهًا للشراء و53.1 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي".

أعلي سعر

وصل أعلى سعر دولار 53.1 جنيه للشراء و53.2 جنيه للبيع في بنوك "نكست، سايب، HSBC.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، ميد بنك، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي،مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، المصري الخليجي".