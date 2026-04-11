نيويورك تايمز : إيران لن تتمكن إيران من فتح مضيق هرمز بالكامل

شككت صحيفة نيويورك تايمز في قدرة السلطات الإيرانية على فتح مضيق هرمز حيث قالت : إيران لن تتمكن إيران من فتح مضيق هرمز بالكامل .

وأرجعت نيويورك تايمز في تقريرها ذلك إلى أن طهران لا تستطيع تحديد موقع جميع الألغام التي زرعتها في الممر المائي.

وأضافت نيويورك تايمز في تقريرها حول عودة المرور للسفن عبر مضيق هرمز قائلة : وحاليًا تفتقر إلى القدرة على إزالتها".

ولاحقا ؛ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن مضيق هرمز سيُعاد فتحه قريبًا، سواء بتعاون إيران أو بدونه، وأن المفاوضين الأمريكيين المتوجهين حاليًا إلى باكستان يركزون بشكل أساسي على ضمان عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

وقال ترامب، في معرض حديثه عن الجهود المبذولة لضمان حرية المرور عبر المضيق الذي أغلقته إيران "أعتقد أن الأمور ستسير بسرعة كبيرة. وإذا لم يحدث ذلك، فسنتمكن من حسم الأمر بطريقة أو بأخرى".

وفي كلمة ألقاها في قاعدة أندروز الجوية المشتركة قال الرئيس إن تركيزه الرئيسي في أي اتفاق مع إيران هو الحد من قدراتها النووية.

وأضاف: "لا سلاح نووي. هذا يشكل 99% من الاتفاق".

وعندما سُئل عما إذا كان الاتفاق سيشمل المضيق أيضًا، أجاب ترامب بالإيجاب قائلا : "نعم، لكن سيتم فتحها تلقائيًا"، مضيفًا لاحقًا أنه يعتقد أن القناة ستُفتح "قريبًا جدًا".

وقال ترامب عن فانس بعد ظهر الجمعة: "أتمنى له التوفيق. لديه مهمة كبيرة"