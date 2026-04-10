ترامب: فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة: "سنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال 24 ساعة"، مضيفا أن السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان".

وضاف الرئيس الأمريكي: "نحن بصدد إعادة تجهيز سفننا بأفضل الأسلحة حتى أفضل مما استخدمناه سابقا عندما دمرناهم، ونتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا".

وتابع:"يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم"، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.