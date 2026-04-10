الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب : فتح مضيق هرمز قريبًا .. وإيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا

ترامب
ترامب
ناصر السيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن مضيق هرمز سيُعاد فتحه قريبًا، سواء بتعاون إيران أو بدونه، وأن المفاوضين الأمريكيين المتوجهين حاليًا إلى باكستان يركزون بشكل أساسي على ضمان عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

وقال ترامب، في معرض حديثه عن الجهود المبذولة لضمان حرية المرور عبر المضيق الذي أغلقته إيران  "أعتقد أن الأمور ستسير بسرعة كبيرة. وإذا لم يحدث ذلك، فسنتمكن من حسم الأمر بطريقة أو بأخرى".

وفي كلمة ألقاها في قاعدة أندروز الجوية المشتركة قال الرئيس إن تركيزه الرئيسي في أي اتفاق مع إيران هو الحد من قدراتها النووية.

وأضاف: "لا سلاح نووي. هذا يشكل 99% من الاتفاق".

وعندما سُئل عما إذا كان الاتفاق سيشمل المضيق أيضًا، أجاب ترامب بالإيجاب قائلا : "نعم، لكن سيتم فتحها تلقائيًا"، مضيفًا لاحقًا أنه يعتقد أن القناة ستُفتح "قريبًا جدًا".

يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان لرئاسة الوفد الأمريكي في المحادثات مع إيران. 

وقال ترامب عن فانس بعد ظهر الجمعة: "أتمنى له التوفيق. لديه مهمة كبيرة".

