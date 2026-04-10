السفير الإيراني بتونس يطلق تصريحات صادمة بشأن مضيق هرمز

قال السفير الإيراني في تونس مير مسعود حسينيان، يوم الجمعة إن إيران في "مفاوضات مسلحة" مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى جولة التفاوض الأولى التي ستجرى بعد ساعات في إسلام أباد.

وأضاف السفير الإيراني في تونس لوكالة أسوشييتد برس يوم الجمعة: "نبقى حذرين، ونبقى مستعدين للتدخل لأننا لا نثق بهم".

وحمّل حسينيان الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية انتهاكات وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية، وقال إن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها في حال عدم التوصل إلى نتيجة مرضية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أن إيران عالقة في "حلقة مفرغة" من المفاوضات والحرب ووقف إطلاق النار ثم حرب أخرى منذ سنوات، قائلاً: "نريد كسر هذه الحلقة".

كما أشار حسينيان إلى أن إدارة مضيق هرمز بعد الحرب "ستختلف حتماً عما كانت عليه قبلها".

وأضاف أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، على الرغم من أن مستوى التخصيب قابل للتفاوض، واصفاً برنامج بلاده النووي بأنه جزء ضروري من أمنها الطاقي المستقبلي.