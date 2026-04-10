لإخفاء جريمة سرقة.. القبض على شاب أشعل النار في عقار بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بنشوب حريق بعقار خاص بنزل شباب الأزهر كائن بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم السيطرة على الحريق وتبين نشوب الحريق بمخزن منظفات وأدوات كهربائية ببدورم بالعقار المشار إليه، وإمتداد الحريق إلى 3 غرف ومخزن.

أسفر الحريق عن حدوث تلفيات ببعض الأثاث والمفروشات بالعقار، كما نتج عنه تعرض حارس الأمن الخاص (مقيم بدائرة المركز) للإختناق وتم إسعافه، وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بقيامه بإضرام النيران بأماكن متفرقة بالعقار من خلال إلقائه مادة قابلة للإشتعال "بنزين" وإشعالها فى محاولة منه لإخفاء إستيلائه على بعض الأجهزة الكهربائية والمفروشات عهدته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.

