طرح أغنية لم ينجح أحد من فيلم برشامة لـ مسلم و تفاعل كبير من الجمهور

طرحت الشركةالمنتجة لفيلم برشامة أغنية ( لم ينجح أحد) من فيلم برشامة غناء مسلم وتوزيع viral wave و تفاعل كبير من الجمهور



ويعرض فيلم برشامة حالياً في مصر وفي الدول العربية وجميع انحاء العالم.

ومازال فيلم برشامة يتصدر الإيرادات بأجمالي وصل لـ 141 مليونا و91 ألفا و212 جنيها ليضعه في المركز الثالث في قائمة الافلام الأعلى ايرادا.



كما حقق فيلم برشامة رقما قياسيا بأن يكون الفيلم صاحب أكبر افتتاحية خلال أسبوع واحد في تاريخ السينما المصرية برصيد ٨٠٠ ألف تذكرة، وأيضا هو صاحب أضخم إيراد يومي في شباك التذاكر المصري، حيث حقق يوم الأخد ٢٢ مارس أكثر من ٢٣ مليون جنية.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير وتوزيع خارجي لشركة اورينت.



ومن بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.