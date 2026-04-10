العزب يكشف حقيقة فيلم العركة .. ويؤكد : جمع محمد إمام والعوضي

أثار إعلان المؤلف محمد صلاح العزب عن مشروع فيلم جديد بعنوان "العركة" حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حديثه عن إمكانية جمع النجمين محمد إمام وأحمد العوضي في بطولة واحدة، وهو ما اعتبره الجمهور مفاجأة قوية وغير متوقعة.

حرص العزب على توضيح حقيقة الأمر في منشور عبر صفحته الرسمية ، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في إطار الفكرة ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن، رغم الحماس الكبير الذي أبداه الجميع تجاهه.

وقال العزب: "الدنيا مقلوبة عشان قلت إني بعمل فيلم بيجمع بين محمد إمام وأحمد العوضي واسمه 'العركة'، لكن الحقيقة إن الموضوع لسه في مرحلة الفكرة"، مشيرًا إلى أن ردود الفعل كانت أكبر مما توقع، وهو ما يعكس مدى حماس الجمهور لرؤية هذا الثنائي معًا على الشاشة.

وأضاف أن العلاقة بينه وبين النجمين جيدة للغاية، مؤكدًا: "هم الاتنين تمام ومبسوطين وحابين الفكرة"، إلا أن العائق الأساسي في الوقت الحالي يتمثل في انشغالهما بعدد من المشاريع الفنية الأخرى، إلى جانب ارتباطه هو أيضًا بأكثر من عمل.

وأوضح العزب أن تنفيذ الفيلم مرهون بتوافر الوقت المناسب للجميع، قائلاً: "هم الاتنين مشغولين في أكتر من عمل وأنا كمان مشغول في أكتر من حاجة، وأول ما كلنا نفضى هنبدأ"، في إشارة إلى أن المشروع لم يُلغَ، بل تم تأجيله فقط.

واختتم تصريحاته برسالة حماسية للجمهور، قائلاً: "استنوا فيلم جامد هيكسر الدنيا إن شاء الله"، وهو ما زاد من ترقب الجمهور لهذا العمل، الذي قد يشكل في حال تنفيذه واحدًا من أبرز أفلام الأكشن في الفترة المقبلة.



ويُعد مشروع "العركة" من الأفكار التي لاقت صدى واسعًا فور طرحها، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها كل من محمد إمام وأحمد العوضي، ما يجعل احتمالية تعاونهما في عمل واحد حدثًا فنيًا منتظرًا بقوة.