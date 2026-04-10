قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في امتحانات الثانوية الأزهرية .. اعرف السبب
الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم السبت 11أبريل2026
منها تويوتا وMG .. اعرف 5 سيارات ارتفعت أسعارها في مصر
بعد تصديق الرئيس.. 10 أهداف لـ قانون سجل المستوردين الجديد
إسرائيل.. اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه صفد
محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد.. والحسم في القاهرة
معتمد جمال: فوز الزمالك على شباب بلوزداد خطوة أولى نحو النهائي
أحمد حسن: الأهلي يفاوض حارس مرمى إسباني لتولي منصب المدير الرياضي
5 مخاطبات رسمية.. تحرك عاجل من الأهلي بعد أزمة مباراة سيراميكا
رفاقي في هذه الرحلة .. قاليباف ينشر صورة لشهداء وحقائب أطفال ميناب
رسالة نارية من عمرو أديب لـ ترامب: تركت زوجتك لوحدها تدافع نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد عمرو الليثي يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة 5"

سعيد فراج

ينتظر الجمهور عرض الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة 5"، بطولة الفنانين شيكو وهشام ماجد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأربعة السابقة والمنتظر عرضه عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد VIP.

ويضيف محمد الليثي طابعًا خاصًا ومختلفًا في أحداث "اللعبة – الجزء الخامس"، خصوصًا أن العمل قائم على تنوع الشخصيات والإفيهات السريعة .

ونجح محمد الليثي في إظهار أسلوب مميز في الأداء الكوميدي والعفوي خلال الأجزاء السابقة، ومن المقرر أن يساهم خلال الجزء الخامس من "اللعبة" في خلق مواقف جديدة ومضحكة ضمن المنافسة المستمرة بين هشام ماجد وشيكو .

الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" يضم كلًا من:
- شيكو
- هشام ماجد
- أحمد فتحي
- محمد ثروت
- مي كساب
- ميرنا جميل
- سامي مغاوري
- عارفة عبد الرسول
- محمد أوتاكا
- دعاء رحب
- منى جمال
- محمد الليثي

أعمال محمد عمرو الليثي

وعلي جانب آخر  شارك محمد عمرو الليثي في أول عمل فني له من خلال فيلم "جحيم في الهند" عام 2016، كما شارك في مجموعة من الأعمال بالسينما والدراما مثل مسلسل "كابتن أنوش"، ومسلسل "خفة يد"، ومسلسل "عمر ودياب"، ومسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، ومسلسل "أحسن أب"، ومسلسل "الفرح فرحنا".

عمرو الليثي محمد عمرو الليثي محمد الليثي شيكو هشام ماجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

