محمد عمرو الليثي يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة 5"

ينتظر الجمهور عرض الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة 5"، بطولة الفنانين شيكو وهشام ماجد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأربعة السابقة والمنتظر عرضه عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد VIP.

ويضيف محمد الليثي طابعًا خاصًا ومختلفًا في أحداث "اللعبة – الجزء الخامس"، خصوصًا أن العمل قائم على تنوع الشخصيات والإفيهات السريعة .

ونجح محمد الليثي في إظهار أسلوب مميز في الأداء الكوميدي والعفوي خلال الأجزاء السابقة، ومن المقرر أن يساهم خلال الجزء الخامس من "اللعبة" في خلق مواقف جديدة ومضحكة ضمن المنافسة المستمرة بين هشام ماجد وشيكو .

الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" يضم كلًا من:

- شيكو

- هشام ماجد

- أحمد فتحي

- محمد ثروت

- مي كساب

- ميرنا جميل

- سامي مغاوري

- عارفة عبد الرسول

- محمد أوتاكا

- دعاء رحب

- منى جمال

- محمد الليثي

أعمال محمد عمرو الليثي

وعلي جانب آخر شارك محمد عمرو الليثي في أول عمل فني له من خلال فيلم "جحيم في الهند" عام 2016، كما شارك في مجموعة من الأعمال بالسينما والدراما مثل مسلسل "كابتن أنوش"، ومسلسل "خفة يد"، ومسلسل "عمر ودياب"، ومسلسل "اللعبة" بأجزائه الأربعة، ومسلسل "أحسن أب"، ومسلسل "الفرح فرحنا".